Bruckner slaat bijna trippelend een lichtere toets aan

Rollercoas­ter 'Armida' is een echte eye-ope­ner voor operafans

Sinds 1984 - het jaar van de succesfilm Amadeus - is de componist Antonio Salieri (1750-1825) weer helemaal ‘back in business’ en stijgt met name de waardering voor zijn opera’s. Het nieuwste wapenfeit? De wereldpremière op cd van de opera Armida, twee zomers geleden op twee schijfjes door Aparté opgenomen in de Parijse Philharmonie. Met ‘onze’ Lenneke Ruiten in de titelrol en de Oude Muziek expert Christophe Rousset op de bok.

30 juli