Cédric Tiberghien opent schatkist vol persoonlijke creativiteit

Heerlijk wegdromen bij Humperdincks 'Blauwe Vogel'

Als kind ook zo in de ban geweest van de muzikale sprookjes Peter en de Wolf en De Notenkraker? Dan is Der Blaue Vogel van Engelbert Humperdinck (1854-1921) een aanrader. Het label Capriccio uit Wenen laat Berlijnse musici dit Belgische kerstverhaal van Maurice Maeterlinck (1862-1949) op een innemende wijze uit zijn Doornroosjeslaap wakker kussen. En wat blijkt? Deze merkwaardige en soms best heftige vertelling, die 110 jaar geleden in première ging, houdt kinderen zonder meer bij de les en bezorgt met haar flinke portie symboliek en mystiek volwassenen af en toe nog rode oortjes ook.