‘Clivia’ bezit de echte operettesfeer inclusief charmeur

Luister mee Orkest Les Siècles tekent voor lentekrie­bels

Lentekriebels in de stad van de liefde. Trek de dansschoenen maar aan want hier is de nieuwe cd Les Nuits de Paris (‘Parijse nachten’). Het label Bru Zane toont aan dat Parijs in de negentiende eeuw echt niet onderdeed voor Wenen als het gaat om het predicaat ‘stad van de dans (lees: wals)’. En dan staan niet alleen de operabals centraal. Ook de muziek van de café-concerts op de boulevards doet mee. Een prikkelende rondtocht langs de voornaamste uitgaansplekken van toen is het resultaat. Van de huidige Opéra Garnier tot de Folies Bergère. Oelala!