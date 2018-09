CPO eert de wonderboy van de vorige eeuw

Recensie Ook 'Chris­tus' maakt zijn opwachting tijdens memorabele Milanese avond

5 september Dirigent Riccardo Chailly zette in 2015 bij zijn aantreden in de Scala van Milaan als opvolger van Daniel Barenboim meteen de opera op het repertoire die Verdi in 1845 voor dit theater had geschreven en die daar sinds 1865 niet meer gespeeld was. Met de Russische diva Anna Netrebko in de titelrol sloeg Giovanna d'Arco ('Jeanne d'Arc') in als een bom.