Dit is Mozart zoals we hem het liefste horen

Luister mee Bruckner slaat bijna trippelend een lichtere toets aan

Het Weense label Capriccio is druk bezig om uiterlijk 4 september 2024 met twee orkesten en één dirigent alle 19 (!) versies van de symfonieën van Anton Bruckner in de markt te zetten. Dit gebeurt in het kader van het ambitieuze project #Bruckner 2024: The Complete Versions Edition.

10 augustus