Domineeszoon leeft zich uit in roomse muzikale tradities

luister mee ‘Verborgen reünie’ zonder knuffels maar met opgewonden standje

Toen we dachten ons normale leven weer op te kunnen pakken, hoorde ik dit schitterende gezelschap live in de Nijmeegse Vereeniging. Dat was twee maanden geleden. Met de prachtige productie Die Schauspieldirektorin. Maar de strijkers van het Orkest van de Achttiende Eeuw waren al eerder ‘stiekem’ tijdens de vorige lockdown bij elkaar. Van die Hidden Reunion in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk verschijnt nu op Glossa een album met muziek van Bach en Telemann. In de weken vóór Kerstmis, waarin een nieuwe lockdown alle avondactiviteiten tot ‘no go area’ heeft verklaard.

11 december