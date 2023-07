Dudok haalt inspiratie uit de chemie tussen heden en verleden

luister mee Schetteren­de trompetten en zalvend gregori­aans als uitersten op ‘Kaiser­krönung’

En? Een beetje bijgekomen van de kroningsplechtigheden in Londen? Aflevering 642 gaat een week later nog even in dezelfde sfeer door. Het label Christophorus uit Heidelberg neemt ons mee naar het Frankfurt van 1658 waar aartshertog Leopold van Oostenrijk tot keizer van het Heilige Roomse Rijk wordt gekroond. Deze vorst, die, zoals we in de rubriek van 3 mei al schreven, ook als componist zijn mannetje staat, weet zich tijdens de ceremonie in de Kaiserdom omringd door de mooiste muziek en de beste musici van zijn tijd.