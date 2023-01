Een exuberante hymne aan de vrouwelijke schoonheid

recensie Kerst vieren alsof we in een hofopera­huis zitten

Ongelofelijk eigenlijk: zo’n 250 jaar geleden konden heel wat protestantse gemeenten in het Duitse Rijk week in week uit genieten van een optimale muzikale ondersteuning van de kerkdiensten. In Weimar was Ernst Wilhelm Wolf (1735-1792), de muziekleraar van de hertogin, de grote man van de kerkmuziek, al moest hij wel opboksen tegen de kritiek en intriges van de beroemde dichter Goethe.

30 november