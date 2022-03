Een prachtige line-up van Bachzangers rondom een knorrige ‘Christus’

luister mee Salzburg pakt uit met ‘nieuwe Mozart’

Rond 1800 wordt de markt overstroomd met muziek van de in 1791 overleden Wolfgang Amadeus Mozart. Authentieke werken, nep en bewerkingen. De recente cd New Mozart van Reinhard Goebel (1952) op Sony houdt zich met de twee laatste categorieën bezig. De specialist in muzikale rariteiten en het Mozarteumorchester Salzburg bezorgen de luisteraar aangename verrassingen.

