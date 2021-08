Eregalerij met ‘opa van de blokfluit’ en ander moois

Luister mee Beiers Radiokoor scoort met prikkelen­de titels en ‘Gemüth­lich­keit’

19 juni Mooie kruisbestuiving: een Beiers koor dat Engelse muziek over Beieren zingt onder leiding van een Engelse dirigent. We horen het op het begin 2021 verschenen album rond de koorcyclus From the Bavarian Highlands. Dit is een welluidende vakantieherinnering van Sir Edward Elgar (1858-1934) en zijn uit India afkomstige vrouw, de schrijfster Alice Roberts (1848-1920), die in 1894 ontspanden en (volks)muziek opsnoven in Garmisch. Voor de uitgave tekent BR Klassik, het eigen label van de Beierse Omroep.