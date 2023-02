‘Feel good music’ van een uitgaansheld

luister mee In de ban van een zingende dirigent

In mijn bewustzijn is Michel Corboz (1934-2021) een beetje weggezakt. Zeker wanneer ik hem vergelijk met de grote pioniers van de Oude Muziek als Leonhardt, Harnoncourt, Koopman, Savall en Gardiner. Maar de Zwitserse dirigent heeft wel degelijk baanbrekend werk verricht. Met name met zijn Ensemble Vocal de Lausanne en zijn musici en zangers uit Lissabon. Erato brengt Corboz’ opnamen van renaissance- en barokmuziek nu uit in The Complete Erato Recordings.