Franse sterviolist zweept medemusici op tot grote hoogte

Luister Mee Vurig vioolspel, zwijgende tongen en een tochtje op het Canal Grande

Van Antonio Vivaldi (1678-1741), de ‘Rode Priester’, is heel veel muziek bewaard gebleven. Volgens sommigen te veel. Maar geen complete Mis, al ligt er in Warschau een omstreden partituur met de titel Sacrum die het RV-nummer 586 heeft. Merkwaardig. Gelukkig hebben we Les Arts Florissants en dirigent Paul Agnew nog. Zij vullen de lacune op met de sprankelende cd The Great Venetian Mass, een uitgave van Harmonia Mundi.

16 juli