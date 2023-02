Fries label geeft ‘Mister’ Hageman verdiende tweede kans

Luister mee Funky verleden van het Nederlands Blazers Ensemble eindelijk weer beschik­baar

Tegenwoordig zijn met name hun nieuwjaarsconcerten mateloos populair. Op NPO2 is op 1 januari de nieuwste editie Ode aan de smartlap te zien. Maar zo’n vijftig jaar geleden waren hun elpees bijna niet aan te slepen. In 1967 verscheen de allereerste grammofoonplaat van het zes jaar eerder voor de eerste keer optredende Nederlands Blazers Ensemble (NBE) bij Philips. Die opname met Dvoráks Serenade opus 44 en muziek van Gounod en Schubert was meteen een voltreffer.

31 december