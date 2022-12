Funky verleden van het Nederlands Blazers Ensemble eindelijk weer beschikbaar

luister mee Noorse kerst met heimelijk gebrouwen drankjes en een verloren schaap

Negen jaar heeft het geduurd voordat het vervolg verkrijgbaar was. Maar eind 2022 ligt eindelijk Songs of Christmas II in de winkels. Het nieuwe album van het Zweedse label BIS heet Veni (‘kom’) en gaat over kerst als tijd van verwachting en terugblikken. In Nederland maakt het deel uit van de kortingsactie Aangenaam Klassiek.

3 december