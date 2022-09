Gedreven violist Niek Baar treft perfecte sparringpartners

luister mee Deze ‘Opstanding’ gaat de historie in als schot in de roos

Is er een passie waarin ook de vrouwen nog iets te zeggen hebben? Zeker, in zijn uit 1708 stammende La Resurrezione (‘De Opstanding’) voert Händel niet alleen de evangelist Johannes, de gevallen duivelse aartsengel Lucifer en nog een andere engel ten tonele maar ook Maria Magdalena en Maria van Cleophas. We komen ze tegen op de dagen tussen Jezus’ kruisdood en verrijzenis. Met dank aan het label Linn Records uit Glasgow.

