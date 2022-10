Gefrustreerde kapelmeester slaat duistere toon aan

Luister mee Bij Heinichen heeft de dood niet het laatste woord

Opnieuw is Johann David Heinichen (1683-1729) te gast in deze rubriek. Op 12 maart was dat met zijn Dresden Vespers. Nu staat hij in het middelpunt met twee voor het eerst te beluisteren Italiaanse passieoratoria. En dat is voer voor iedereen die niet genoeg heeft aan de grote Duitse passies van Bach.

6 april