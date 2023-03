Gezongen erfgoed met revolutionaire tophits

Polarisatie van de samenleving: iets van deze tijd? Welnee. Een kleine 250 jaar geleden ging het er minstens zo heftig aan toe. Patriotten en Oranjeklanten stonden lijnrecht tegenover elkaar en de Republiek balanceerde uiteindelijk op het randje van een burgeroorlog. Of was het net over het randje? Ik schreef er onlangs over in mijn biografie van Wilhelmina van Pruisen (Oranjeprinses op drift) en nu is ook muzikale documentatie beschikbaar.