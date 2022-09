Gouden trompetgeluid schittert dat het een lust is

Harpmuziek van Pratté in een topuitvoe­ring

Het reservoir van onbekende componisten die nog op ontdekking wachten is onuitputtelijk. Het Zweedse label BIS komt op de proppen met harpcomponist Pratté uit Bohemen. Zijn Grand Concert in g is een aanwinst voor musici en luisteraars, zeker in deze topuitvoering van Delphine Constantin-Reznik en het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van Daniela Musca.

24 september