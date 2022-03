Heldhaftig galopperende amazones dwingen tot absolute overgave

Luister mee ‘Enfant terrible’ Gidon Kremer en zijn persoonlij­ke kijk op de noten

Enkele maanden voor zijn 75ste verjaardag in februari 1922 zet Warner Classics de Letse violist en dirigent Gidon Kremer in het zonnetje. Op 21 cd’s horen we de eigenzinnige musicus en festivalleider aan het werk in romantisch en eigentijds repertoire. Maar enkele grote actuele componisten als Goebajdoelina en Glass ontbreken in de box Gidon Kremer: The Warner Collection, terwijl die toch echt bij dit muzikale buitenbeentje horen.

3 november