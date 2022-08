Hemels vioolspel van de moeder en een fijne orkestbegeleiding door de dochter

Luister mee Howard Shelley en de Tasmaniërs tillen Elmas’ muziek boven haar eigen niveau uit

Stéphan Elmas? Nooit van gehoord. Deze Armeense componist, die leefde van 1862 tot 1937, is compleet in het vergeetboek geraakt. Maar pianist Howard Shelley en het team van de onvolprezen Hyperion-serie The Romantic Piano Concerto zetten in deel 82 (!) na al die jaren terecht de schijnwerpers op deze musicus, die door tyfus in Génève uiteindelijk doof werd en een schilderes zonder armen trouwde.

11 mei