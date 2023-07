Heras-Casado geeft Schubert een ongekend energieke boost

luister mee Indringend beeld van een kwetsbare aimabele oude musicus

Eén van de grootste pianisten uit de afgelopen honderd jaar is ons 6 mei ontvallen. Terwijl de ogen van de wereld die dag op Londen gericht waren vanwege de kroning van Charles III, sloot de 99-jarige Menahem Pressler in de feestende Britse hoofdstad voorgoed zijn ogen. Ik hoorde hem twee keer live. Eén keer ècht in het echt, in de Nijmeegse Vereeniging met het door hem opgerichte Beaux Arts Trio, en één keer op het witte doek in een rechtstreekse uitzending. En dat was toen ik op 31 december 2014 het Sylvesterkonzert vanuit de Philharmonie in Berlijn presenteerde in CineMec Ede.