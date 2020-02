Het beeld van Cherubini als kerkmusicus kan eindelijk bijgesteld worden

Luister mee Verplette­rend Amsterdams succes van Abduraimov nu voor iedereen vastgelegd

12 februari In het najaar van 2017 zette de in 1990 geboren Oezbeekse pianoleeuw Behzod Abduraimov twee keer het Amsterdamse Concertgebouw in vuur en vlam. Eerst met Valery Gergiev en het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) in ‘Rachmaninov Drie’, vervolgens als solist in de Serie Meesterpianisten. Collega Erik Voermans van Het Parool had het naar aanleiding van de uitvoering met orkest op 4 oktober zelfs over ‘een concert om nooit meer te vergeten’.