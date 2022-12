Ideale combi van engelachtige zang en lieftallige orgelklanken

luister mee Leuke tussendoor­tjes van Zijne Majesteit

Royalty en muziek. Meestal beperkt het zich tot de relatie opdrachtgever en componist. Maar er zijn gekroonde hoofden die zelf muziek schreven. Zoals Frederik II de Grote van Pruisen (in de rococostijl) en Leopold I van Oostenrijk (in de barokstijl). Of Pedro I, keizer van Brazilië en leerling van Sigismund Neukomm. Zijn vroeg-romantische composities leren we kennen via de serie The Music of Brazil waarmee Naxos momenteel meeviert met tweehonderd jaar onafhankelijkheid van Brazilië.

8 oktober