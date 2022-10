In de ban van een zingende dirigent

De combinatie Paradisi en Paradiso zorgt voor paradijse­lij­ke intimiteit

Leopold Mozart, Muzio Clementi en Johann Baptist Cramer prezen hem. Maar nu is hij bijna in vergetelheid geraakt. De muziekgeschiedenis herinnert zich Pietro Domenico Paradisi of Paradies (1706/07-1791) slechts als schrijver van klaviersonates. De Italiaanse toetsenist Anna Paradiso heeft ze keurig voor ons afgestoft en wijdt er voor het label BIS een super audio cd aan.

3 september