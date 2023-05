Indringend beeld van een kwetsbare aimabele oude musicus

Luister mee Kuijkens ‘Himmelfah­rts’ verstoot koorleden uit hun eigen habitat

Opnieuw een heruitgave. Net als bij de Kaiserkrönung in de vorige aflevering is iedere verwijzing naar de oorspronkelijke super audio kwaliteit verdwenen. Vreemd. Prima klinken doet het schijfje echter nog steeds. Het in 2010 oorspronkelijk als deel 10 in de Bachcantatereeks van Sigiswald Kuijken uitgebrachte album concentreert zich op cantates, bestemd voor zondagen in mei gedurende de jaren 1724 en 1725, en de donderdag van Hemelvaart in 1735. Het label Accent plaatst daarbij het zogenaamde Himmelfahrts-Oratorium Lobet Gott in seinen Reichen BWV 11 centraal.