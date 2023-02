Intieme Bach door András Schiff parmantig belicht

luister mee Schetteren, schallen en het gemoed strelen

Essentieel? Dat is een zaak van persoonlijke smaak. Ik vind Essentials! als titel van dit album behoorlijk vergezocht, ja zelfs een tikkeltje overdreven. De samenstellers noemen de opgenomen stukken van het grootste belang voor de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse muziek(instrumenten). Of dat zo is? Daar valt zeker over te twisten. Duidelijk is wel dat de piano en de hoorn tegen het einde van die eeuw technisch en interpretatief veel meer te bieden hebben voor hun ambitieuze spelers.

11 januari