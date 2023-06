Jonge tenor Freddie De Tommaso glorieert in ‘Gemaskerd bal’

Luister meeEen nieuwe studio-opname van Verdi’s opera Un ballo in maschera (‘Een gemaskerd bal’) is best welkom. Van dit koningsdrama dat door de censuur veranderde in een bestuurdersdrama bestaan immers veel minder registraties dan van opera’s als Rigoletto, La Traviata of Aida. Deze productie van Pentatone kwam tot stand in de coronatijd, toen de orkestleden maskers, sorry: mondkapjes droegen. We zien het op een foto in het tekstboek.