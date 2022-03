Juweel van een oriëntaals album geeft nieuwe prikkels en bruist van plezier

Luister mee Haydns scheppings­ver­haal in een bont en kleurrijk perspec­tief

Jordi Savall, de inmiddels 80-jarige nestor van de Oude Muziek, doet weer van zich spreken. Een jaar na de niet echt geslaagde uitvoering van Bachs Weihnachtsoratorium komt hij op AliaVox met een spiksplinternieuwe uitgave, opgenomen in mei van dit jaar: het oratorium Die Schöpfung van Franz-Joseph Haydn (1732-1809). En hier valt alles wél op zijn plaats. Al blijft de directe concurrent Giovanni Antonini (1965) op Alpha een neuslengte voor als het gaat om fonkeling. En die heeft ook Anna Lucia Richter, tot voor kort een van de beste sopranen in dit segment, in huis. Mooi meegenomen want deze zangeres liet zich in coronatijd omscholen tot mezzo.

24 november