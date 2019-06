Kennismaken met aangrijpende pianomuziek uit de hitte van de Oriënt

Recensie Droomde­buut­al­bum in het teken van het stokpaard­je van een prachtstem

1 juni Stertenor Michael Fabiano (1984) is thuis in alle grote operahuizen maar The Met in New York neemt bij hem een speciaal plaatsje in. Het was in het beroemde Lincoln Center dat hij op 28 oktober 2018 tijdens een spectaculair feest met zijn vriend in het huwelijk trad. Dezelfde vriend die hem tijdens hun eerste kennismaking na de voorstelling van La traviata absoluut niet herkende, terwijl hij toch een van de helden van de avond was geweest.