Klavierspeler Tobias Koch: een ambassadeur met ‘gevleugelde vingers’

Circusope­ret­te vol absurditei­ten, tandpijn, charmante walsen en kostelijke galops

Met La Princesse de Trébizonde keert het fijnproeverslabel Opera Rara voor het eerst sinds 2014 terug naar het werk van de componist Jacques Offenbach (1819-1880). We maken kennis met een kolderieke, vrolijke opéra bouffe die in de zomer van 1869 in Baden-Baden in première ging en vlot daarna naar Parijs verhuisde. Met succes. Maar dat mocht niet baten: door de Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871 verloor de uit Keulen afkomstige Offenbach snel aan populariteit en raakte La Princesse in vergetelheid.