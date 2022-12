Knap in elkaar geknutseld oratorium met ‘wurstfagot’

Luister mee Campra gaat los op de thema’s oorlog en vrede

In 2015 kwam een bijzondere partituur uit de Parijse archieven te voorschijn: een opera-ballet van André Campra (1660-1744) dat een bijzondere blik in de toekomst geeft. In dit stuk uit 1700 gaat het er om wat de volgende eeuw de mensheid op aarde zal brengen: oorlog of vrede? Die vraag had ook in 2000 gesteld kunnen worden. Hoe actueel wil je het hebben?

6 augustus