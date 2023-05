Leuk tussendoortje, goed voor een avondje nostalgie

met video Franse jongeheren vormen een prima match

Tijd om hem uit het oog te verliezen krijgen we niet. Violist Théotime Langlois de Swarte is nog maar net het land uit of zijn nieuwste cd ligt al in de verkoop. Samen met de klavecinist Justin Taylor stort de barokspecialist zich voor het label Alpha op de kamermuziek van de familie Francœur. De twee jonge sterren van de Oude Muziek grossieren daarbij in de wereldpremières en nemen en passant ook nog delicatessen van Rebel, Anet en Durocher mee.