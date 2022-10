Leuke tussendoortjes van Zijne Majesteit

Volop passie in Haydns ‘Zeven Kruiswoor­den’

Bij veel passies spelen getallen een belangrijke rol. Met name in de Matthäus-Passion van Bach, waar ze voor onverwachte structuren zorgen. Maar ook in de lijdensmuziek van Buxtehude (over de ledematen van Christus) en Haydn (de zeven laatste woorden van de Verlosser) komen we cijfers tegen. De passiemuziek van de laatstgenoemde componist is sowieso een verhaal apart. Wonderlijk zoals Haydn uiteindelijk op de proppen kwam met het oratorium dat Carus hier vlak voor Pasen in een fonkelnieuwe bezetting presenteert.

16 april