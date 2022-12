Meisjesachtige Diana Damrau tekent voor een schitterend flonkerend barok kerstfeest

Luister mee Organist Léon Berben brengt oude meester tot leven

Traditiegetrouw zijn de zomermaanden de tijd voor orgelconcerten. Ook de in Keulen woonachtige Heerlense organist Léon Berben (1970) zoekt momenteel de koelte van de kerken op. We komen hem deze week tegen in de provincie Zeeland en in Zuid-Limburg.

13 juli