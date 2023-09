Niek Baar en Ben Kim wisselen geheime boodschappen uit

luister mee Mozart en Widmann: een ‘match made in heaven’

Contrasten kunnen een album maken of breken. De combinatie Mozart-Widmann doet het wonderwel zeer goed. Het in kamermuziek specialiserende Keulse label Myrios Classics maakt goede sier met de Duitse klarinettist Jörg Widmann (1973) en het Oostenrijkse Hagen Quartett. Zij spelen niet alleen Mozarts befaamde Klarinetkwintet in A, KV 581 maar presenteren ook de cd-wereldpremière van het inmiddels zes jaar oude, iets langere Klarinetkwintet van Widmann himself. Een match made in heaven.