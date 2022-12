Op wereldavontuur met een operettecomponist

Luister mee Mozartcuri­o­si­tei­ten op bijzondere instrumen­ten

Dat Mozart een van de veelzijdigste componisten ooit is, zal niemand ontkennen. Maar weten we eigenlijk wel waarmee hij zich zo in de marge bezighield? De Franse toetsenist en dirigent Louis-Noël Bestion de Camboulas (1989) stapte onder meer het muziekinstrumentenmuseum van de Philharmonie de Paris binnen en zet in zijn dubbelalbum An Unexpected Mozart voor Harmonia Mundi en Stradivari Musée de la Musique wat opvallende juweeltjes achter elkaar.

22 oktober