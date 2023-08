ORA Singers omlijsten Maria’s hemelvaart met gemurmel en extatische uithalen

luister mee Onvergete­lijk zangfeest houdt ruim 25 uur aan

Met een katapult worden we vandaag in aflevering 651 terug in de tijd geschoten. Naar de jaren zeventig en tachtig, toen je een paar keer per seizoen een nieuwe elpee van de Rotterdamse sopraan Elly Ameling (1933) kon verwachten, inclusief de prachtige hoezencultuur van het label Philips.