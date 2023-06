Organiste Ute Gremmel-Geuchen is een klankmagiër pur sang

luister mee De ‘andere’ Scarlatti leeft zich flink uit in allerlei hoogstand­jes

Zo beroemd vader en zoon Alessandro en Domenico Scarlatti zijn, zo weinig bekend is er van Alessandro’s broer Francesco, geboren in 1666. Zelfs zijn sterfjaar is een raadsel. Wel staat vast dat Francesco Scarlatti in Dublin definitief zijn ogen sloot. Vermoedelijk in 1741. Twee van zijn grotere religieuze werken zijn nu uitgebracht op Signum Classics. Ze ontstonden in Palermo 1702-1703 en bewijzen dat ook deze Scarlatti zijn mannetje stond in de barokke kerkmuziek.