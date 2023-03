Parade van sterzangers in ‘Karel de Kale’ is top of the bill

Luister mee Deze vierhandi­ge Mozart is prima voor je korte termijn geheugen en IQ

Corona en muziek: dan denk je in eerste instantie aan de relaxte, verstrooiende, amusante en vooral bemoedigende televisiebijdragen van Danny Vera, Orgel Joke en Trijntje Oosterhuis (de volgorde is willekeurig). Nu de pandemie geluwd is, stapt het Piano Duo Scholtes en Janssens in hun voetsporen. Dat ontdekte ik 13 januari op LinkedIn. Sinds afgelopen maandag doen de pianisten tien Nederlandse ziekenhuizen aan met hun Hart onder de Riem concerttournee. 23 Januari is het Catharina Ziekenhuis Eindhoven aan de beurt met dat dankjewel voor de zorgmedewerkers in de coronajaren. Fijn toch?