Pianist Murtfeld nagelt je aan de stoel met demonische snelheid

luister mee Ser­visch-Fran­se celliste met opzwepende streken

Romantische celloconcerten: als het goed is, nemen ze je op sleeptouw. En goed is het hier. De uit Belgrado afkomstige en in Parijs opgeleide celliste Maja Bogdanovic en het symfonieorkest van de R(adio)T(elevisie)S(ervië) met dirigent Bojan Sudjic spelen in muziek van Saint-Saëns en Lalo de hoogste troeven uit. Wat mij zo bevalt, is vooral de combinatie van Franse verfijning en een gepeperde toevoeging in de beste Balkantradities.