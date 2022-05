Pianohelden als paladijnen voor de Nederlandse muziek

luister mee Nieuwe emotionele lading voor oude vertrouwde Christmas Carols from King’s

Toen hij in oktober 2019 Sir Stephen Cleobury opvolgde als Director of Music van het koor van King’s College Cambridge kon Daniel Hyde (1980) niet bevroeden dat zijn eerste cd-opname van de traditionele Ceremony of Lessons and Carols een jaar later heel anders zou verlopen. Zonder publiek en in een uitgeruimde kapel. Met aansluitend een streaming op 24 december als doekje voor het bloeden.

