Pittige violiste kan met gemak vier Venetiaanse ‘musketiers’ aan

Luister mee MDR-Rundfunk­chor tekent voor climaxen uit álle kelen

Net als Nederland kent Duitsland een rijke koorcultuur. Eén van de vele topkoren is het MDR-Rundfunkchor (in het buitenland vooral bekend als MDR Leipzig Radio Choir) onder leiding van Philipp Ahmann. Hun nieuwste cd komt eraan in juli. Maar eerst even aandacht voor de vorige release van dit omroepkoor uit 2021: een interessante combi van twee vocale meesters uit de achttiende en negentiende eeuw: (Johann) Michael Haydn en Anton Bruckner.