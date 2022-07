‘Pruisisch blauw’ vervaagt niet maar mag best wat langer duren

luister mee Kurt Masur: de hardnekki­ge strijder voor muziek, mens en maatschap­pij

De Duitse dirigent Kurt Masur (1927-2015) stevent hard op zijn honderdste geboortejaar af. In deze 70 cd’s tellende box vinden we de complete opnamen die hij maakte voor EMI en Teldec in de jaren 1974-2009. De maestro bouwde gedurende de DDR-tijd naam en faam op in Dresden en Leipzig, was politiek actief tijdens de massale volksdemonstraties van 1989 en maakte na de ‘Wende’ in 1991 de overstap naar New York. Een charismatische wereldburger. Maar wat was zijn geheim?

