Puik kroningsalbum met verrassende finale

Muziekcen­trum Bru Zane overtreft zichzelf met eerbetoon aan Franse componis­tes

De succestrein van het muziekinstituut Palazzetto Bru Zane dendert verder. De nieuwste release Compositrices: New Light on French Romantic Women Composers is een eerbetoon aan 21 Franse componistes. De oudste werd geboren in 1764, de jongste in 1898. Daar zitten vermaarde kanjers tussen zoals de zusjes Boulanger. Maar het merendeel is onbekend. Avonturiers wacht een schatkamer van acht cd’s met 167 muziekstukken, goed voor meer dan tien uur muziek.