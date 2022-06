Ras-vertellers tekenen voor subliem genot

Luister mee Tenoren dienen elkaar van repliek in Graupners paasmuziek

Christoph Graupner (1683-1760) is de laatste jaren behoorlijk uit de schaduw van Bach gekomen. Labels als CPO, Carus, Capriccio, Analekta en Accent maken duidelijk dat de meester uit Darmstadt muzikaal het nodige te vertellen heeft. Via Accent kunnen we nu kennismaken met een intrigerend programma waarin de hoogste tenor (de mannen-alt) de traditionele tenor uitgebreid van repliek dient. Of is het andersom?

