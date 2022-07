Reinoud van Mechelen duikt met tedere klanken in de pastorale romantiek

Luister meeEindelijk heb ik wat brunettes leren kennen. Nee, ik heb het niet over dames met kastanjekleurig haar. De brunettes die ik bedoel, zijn de rond 1700 zeer geliefde Franse liedjes (‘brunetes’) over liefde en natuur. Met dank aan het label Alpha dat onlangs het album Oh, ma belle brunette presenteerde.