Salzburgse barihunk Fingerlos steelt de show met Weens huzarenstuk

Luister mee ‘Passionné­ment’ knipoogt naar jazz, Café-Con­cert en Franse operette

André Messager (1853-1929) is voor de Franse operette wat Franz Lehár (1870-1948) voor de Oostenrijkse is geweest. Maar het populaire repertoire van die laatste is veel vaker op dvd en cd uitgebracht. Daarom is Passionnément (‘Met passie’), de nieuwe release van Bru Zane, zo welkom. Vooral omdat de operette-uitvoering vanuit München en de bezorging plus inhoud van het genummerde boek met cd weer helemaal top zijn.

11 september