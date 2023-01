Schetteren, schallen en het gemoed strelen

Bij Carl Loewe is de opwinding nooit ver

Tweehonderd jaar geleden maakt de klassieke vierdelige symfonie een enorme opkomst door. Burgers bezoeken in groten getale symfonische uitvoeringen in nieuwe concertzalen en steeds meer componisten leveren repertoire aan. Eén van hen is Carl Loewe (1796-1869), jarenlang muziekmeester in Stettin (tegenwoordig Szcezcin in Polen) en beter bekend van zijn vele ballades die de Romantiek inluiden. CPO breekt terecht een lans voor zijn twee symfonieën.

9 november