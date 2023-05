Schetterende trompetten en zalvend gregoriaans als uitersten op ‘Kaiserkrönung’

luister meeEn? Een beetje bijgekomen van de kroningsplechtigheden in Londen? Aflevering 642 gaat een week later nog even in dezelfde sfeer door. Het label Christophorus uit Heidelberg neemt ons mee naar het Frankfurt van 1658 waar aartshertog Leopold van Oostenrijk tot keizer van het Heilige Roomse Rijk wordt gekroond. Deze vorst, die, zoals we in de rubriek van 3 mei al schreven, ook als componist zijn mannetje staat, weet zich tijdens de ceremonie in de Kaiserdom omringd door de mooiste muziek en de beste musici van zijn tijd.

Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Ook de lofzang over de hogepriester Zadok en de profeet Nathan die Salomon tot koning zalven - op 6 mei nog te horen in Westminster Abbey - schalt door de hoofdkerk van de belangrijke Duitse rijksstad. Maar dan anders. Ook het afsluitende Te Deum met trompetten en pauken, hier van Caldara, is van de partij. De Duitsers van toen wisten net als de Britten van nu hoe je van een kroning een ongekend spektakel kunt maken.

Tot ruim een jaar opgerekt

Oorspronkelijk vinden deze keizerskroningen van het Heilige Roomse Rijk in Rome plaats. Maar sinds 1531 is het over en uit. De paus stoort zich aan de inbreng van ‘ketterse’ (protestantse) keurvorsten tijdens de verkiezing van de nieuwe heerser. Het keuzemoment vindt vervolgens meestal in Frankfurt plaats.

Vanaf 1562 is de stad aan de Main ook doorgaans de plek waar de afsluitende kroningsceremonie zich afspeelt. Verkiezing en kroning bestrijken gemiddeld twee tot drie maanden. Maar in het geval van Leopold I wordt die termijn tot ruim een jaar opgerekt.

H. Olie op de voeten en de rug

Het album Kaiserkrönung Leopold I reconstrueert de plechtigheid van 1 augustus 1658. Bij de ontvangst in de Kaiserdom klinkt gregoriaanse muziek, net als tijdens de zalving (hier geen Zadok the Priest maar Unxerunt Salomonem Sadoc sacerdos). De H. Olie wordt bij Leopold ook op de voeten en de rug gesmeerd.

Wanneer de nieuwe keizer zich in het schip van de kerk aan de aanwezigen toont, draagt hij onder andere het zwaard van Karel de Grote. De nog altijd in Wenen bewaarde kroon ontvangt Leopold van de geestelijke keurvorsten.

Net iets te modern

Aan het eind klinkt zoals gezegd het Te Deum. Dat was in 1658 van Bertali maar die compositie is al jaren kwijt. Het Te Deum van Caldara, dat gespeeld werd tijdens de kroning van Frans I in 1745, vormt op deze cd een voor die tijd misschien net iets te modern klinkend alternatief.

De Kroningsmis van Bertali (de achtstemmige Missa Sancti Spiritus) en diens introïtus - een mix van gregoriaans en polyfone antwoorden - zijn gelukkig wel bewaard gebleven en staan op dit album. Diverse andere zangstukken gaan in de gregoriaanse versie, zoals aangepast in de veertiende eeuw.

Een vertaling kon er niet meer vanaf

De al in 2006 gemaakte opname presenteert het Johann Rosenmüller [vocaal en instrumentaal] Ensemble onder leiding van de Duitse cornetspeler Arno Paduch in optima forma.



Het schetteren van de trompetten, de roffels op de pauken, de barokke echoklanken van de meerstemmige koorzang, de zalvende klanken van het gregoriaans: het komt allemaal authentiek en indrukwekkend over. Precies zoals het in 1658 de bedoeling moet zijn geweest.

Zonde dat het tekstboekje veronderstelt dat iedereen het Kerklatijn beheerst. Zelfs alleen een Duitse vertaling kon er blijkbaar niet meer vanaf.

Tot slot: was de keuze van Caldara op deze cd al een anachronisme (deze componist werd twaalf jaar na de kroning geboren), met de keuze van de cover loopt Christophorus zelfs een kleine eeuw vooruit. Die toont de kroning van keizer Frans I in 1745, veertig jaar na de dood van Leopold I. Moet kunnen in een tijd waarin aan jaartallen en bijbehorend historisch besef nauwelijks meer waarde wordt gehecht. Toch?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.