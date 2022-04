Solisten bestoken luisteraar met overdadig vibrato

Olivia Vermeulen lacht de dood in het gezicht uit

Met haar vorige album Dirty Minds over seks en opwinding in de serieuze muziek scoorde de Nederlandse mezzosopraan Olivia Vermeulen een Edison Klassiek en het zou me niets verbazen als ze met de nieuwste release Hello Darkness op het label Challenge Classics opnieuw in de prijzen valt.

9 februari